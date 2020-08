Gegen den Leerstand: „Secontique“ eröffnet Ende September im ehemaligen Dr. Skate

Es ist der vierte Standort für einen Second-Hand-Laden der Aktion Hoffnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart: Ende September eröffnet in Aalen die „Secontique“ im ehemaligen Geschäft von Dr. Skate in der Mittelbachstraße. Nach Albstadt, Ulm und Stuttgart wird nun auch in Aalen hochwertige und gut erhaltene Kleidung angeboten.

Im Laden stehen Eimer mit Farbe. Regale werden ab- und wieder angeschraubt, ein Raumkonzept überlegt und die Nutzung des Verkaufsraumes auf zwei Ebenen vorbereitet. Es herrscht Arbeitsstimmung und Vorfreude auf das, was in einem guten Monat als „Secontique“ die Ladentüren öffnen wird.

„Es ist toll, dass aus unserer Idee eines kirchlich getragenen Second-Hand-Shops der Aktion Hoffnung nun auch in Aalen Wirklichkeit wird“, sagt der Geschäftsführer der Aktion Hoffnung, Anton Vaas. Was bereits in drei anderen Städten als Konzept sehr gut ankommt, das soll nun auch Aalens Innenstadt bereichern. „Wir hoffen sehr, dass wir damit bei den Aalener punkten“, so Anton Vaas.

Wir möchten als kirchlicher Ort auch Upcycling- und Bildungsangebote rund um das Thema Textilien schaffen. Anton Vaas

Die Aktion Hoffnung ist bei den meisten Menschen durch die grünen Altkleider-Container bekannt und durch die Sammelaktionen, die alle zwei Jahre stattfinden. Mit dem Erlös aus den Sammlungen unterstützt die kirchliche Hilfsorganisation der Diözese Rottenburg-Stuttgart Eine-Welt-Projekte hier sowie in den Ländern des globalen Südens.

Ein wichtiger Zweig der Aktion Hoffnung ist die Bildungsarbeit. Menschen sollen sensibilisiert werden für die Belange der Umwelt. Und an diesem Punkt will auch die „Secontique“ anknüpfen. Sie soll in Aalen nicht nur die Möglichkeit bieten, schöne Second-Hand-Mode kaufen zu können.

„Wir möchten als kirchlicher Ort auch Upcycling- und Bildungsangebote rund um das Thema Textilien schaffen“, sagt Anton Vaas. So wird der Laden mit seiner Fläche von 150 Quadratmetern auch ein Ort sein, wo beispielsweise Firmgruppen, Seniorenkreise, Schulklassen oder andere Gruppen Veranstaltungen zum Thema Kleidung besuchen können.

Ziel der „Secontique“ ist es insgesamt, einen konkreten Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung zu leisten, denn die Herstellung neuer Kleidung verbrauche enorm viele Ressourcen. „Deshalb ist es nachhaltig und sinnvoll, gut erhaltener und modischer Gebrauchtkleidung ein zweites Leben zu geben“, resümiert Anton Vaas.