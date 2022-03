Gegen den Krieg und für den Klimaschutz

Fridays for Future hat sich mit einer recht stattlichen Zahl an Teilnehmenden zurückgemeldet. Diesmal gab es nach einer Kundgebung vor dem Rathaus am Freitagnachmittag einen Fahrradkorso über den Marktplatz und rund um die Innenstadt. Erinnert wurde daran, dass der Klimawandel als größte Bedrohung der Menschheit verstanden werden müsse. Auch wenn das Thema gerade angesichts des Kriegs in der Ukraine nicht mehr so präsent sei.

„Fossile Energien heizen das Klima und den Krieg“, stand auf einem der Plakate oder auch „Power tot he people – People to the power“. Zu sehen waren auch viele Symbole der Friedensbewegung – aus aktuellem Grund und unter drei Hashtags gab es in den Sozialen Medien weitere Infos.

Steigende Corona-Zahlen, Diskussionen zur Impfpflicht und vor allem der Krieg in der Ukraine – Leni Klöckler (Friday for Future) hatte die Befürchtung, dass angesichts der Krisen das Thema Klimaschutz zur Randnotiz werde und in den Hintergrund rücke.

So wie die Meldung, dass es momentan in der Antarktis 30 Grad zu warm ist für diese Jahreszeit. Man dürfe die Themen jedenfalls nicht gegeneinander ausspielen. „Und hätte man zugehört, hätten wir jetzt nicht diese Abhängigkeit von russischem Gas.“ Klimaschutz sei auch Friedensschutz, sagte Klöckler.

Pfarrer Bernhard Richter wandte sich mit klaren Worten an den „Herrn im Kreml“, der keinen Abnutzungskrieg führe, sondern einen brutalen Vernichtungskrieg auch gegen Frauen und Kinder. Bei den Menschen, die Schutz in Deutschland suchten, müsse man aufpassen, dass man sie nicht in Flüchtlinge erster, zweiter oder dritter Klasse einteile.

Richter plädierte dafür, gerade in der Fastenzeit auch die eigenen Einkaufsgewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen. Stichwort „Klimafasten“. Er fragte, ob denn der Apfel wirklich aus Neuseeland und der Spargel aus Peru stammen müsse.