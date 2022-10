Freigestellter Pfarrer hatte laut Diözese bereits seit Juli „Verhaltensauflagen“

Bischof Gebhard Fürst hat am gestrigen Montag, 17. Oktober, den leitenden Pfarrer einer Seelsorgeeinheit im Dekanat Ostalb vorerst vom Dienst freigestellt. Gegen ihn gibt es Vorwürfe wegen Übergriffigkeit und Grenzverletzungen. Die zuständige Diözese will jetzt schnellstmöglich für Aufklärung sorgen. Bereits Anfang Juli soll es Hinweise auf ein mögliches Fehlverhalten des Geistlichen gegeben haben.

Der Leiter der Hauptabteilung Pastorales Personal der Diözese, Domkapitular Holger Winterholer, war laut einer Mitteilung der Diözese Rottenburg-Stuttgart am Montag in der Seelsorgeeinheit auf der Ostalb. Er habe in den Gesprächen unterstrichen, dass die Ministrantinnen und Ministranten sowie die Hauptamtlichen „absolut richtig gehandelt“ hätten, indem sie die Vorwürfe „wegen Übergriffigkeit und Grenzverletzungen“ gegenüber dem Pfarrer umgehend gemeldet hätten, heißt es.

Damit hätten sie sich entsprechend der „Präventionsordnung der Diözese“ verhalten. So habe man von Seiten der Diözesanleitung umgehend intervenieren können.

„Mir war es wichtig, mit den Betroffenen vor Ort zu sprechen und die Situation wahrzunehmen“, so Winterholer. „Die Situation ist für alle Beteiligten sehr belastend. Ich habe zugesagt, dass wir so schnell wie möglich und sehr sorgfältig die Vorwürfe aufklären werden.“

Die Vorwürfe wegen Übergriffigkeiten und Grenzverletzungen werden nun von dem durch den Bischof beauftragten Juristen des Offizialates weiter untersucht, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch der beschuldigte Pfarrer soll dazu angehört werden.

Die Kommission Sexueller Missbrauch der Diözese sei in den Fall eingebunden. Eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erfolge in Kürze in Absprache mit den Betroffenen. Sobald Ergebnisse feststehen, soll die Seelsorgeeinheit und im Anschluss die Öffentlichkeit informiert werden.

Am Freitag, 14. Oktober, hatten Ministrantinnen und Ministranten aus drei Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit die Vorwürfe in einem gemeinsamen Brief an Domkapitular Winterholer als Leiter der Hauptabteilung Pastorales Personal gemeldet.

„Eine ungewollte Umarmung“ bereits Anfang Juli

Bereits Anfang Juli habe es einen ersten Hinweis auf „eine ungewollte Umarmung“. Der Pfarrer soll daraufhin „Verhaltensauflagen“ erhalten haben, die „konkret aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes“ nicht benannt werden. In den nun im Brief aufgeführten Beschuldigungen handle es sich unter anderem um „ungewollte lange Umarmungen, Berührungen und ungewollte Kontaktaufnahmen per Messenger-Diensten“. Die Ministrantinnen und Ministranten, die die Vorwürfe geäußert haben, seien laut Diözese zwischen 14 und 18 Jahre alt.

Die Gläubigen sollen bereits am Sonntag, 16. Oktober, über die Freistellung des Pfarrers informiert worden sein. Dieser dürfe bis auf Weiteres keine „priesterlichen und pastoralen Dienste“ übernehmen und auch keine Gottesdienste feiern. Er soll sich derzeit außerhalb der Seelsorgeeinheit aufhalten.

Nach Angaben der Diözese konnten in einem weiteren Schritt die pastoralen Dienste in der Seelsorgeeinheit sichergestellt werden. Die Gottesdienste sollen von Priestern aus dem Dekanat Ostalb übernommen werden.