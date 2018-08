Gegen Bäume und Auto geprallt

Ein 72-Jähriger hat am Donnerstagmorgen aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über Auto verloren. Der Senior hatte kurz vor 8 Uhr Uhr die Hegelstraße befahren, als er plötzlich über die Gegenfahrbahn hinweg in einen Vorgarten fuhr. Dort fuhr gegen Zierbäume und anschließend in einer Hofeinfahrt gegen ein geparktes Auto, das sich daraufhin um 90 Grad drehte. Anschließend fuhr der Senior weiter durch einen anderen Vorgarten und prallte schließlich gegen einen Bauschuttcontainer. Bei dem Unfall war ein Sachschaden von etwa 8000 Euro entstanden. Der Mann blieb unverletzt.