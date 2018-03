Gegen Auto geprallt: Führerschein weg

Ein 75-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend gegen das Auto einer 63-Jährigen geprallt. Die Frau war im Bereich Amalienhof in Bartholomä unterwegs, als ihr der Mann mit seinem Wagen auf ihrer Fahrspur entgegen kam. Sie versuchte noch den Unfall durch Bremsen zu verhindern, was nicht gelang. Das Auto des 75-JÄhrigen prallte gegen die Fahrerseite des anderen Fahrzeugs. Beide Insassen wurden nicht verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.00 Euro. Da der 75 jährige alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und er musste seinen Führerschein abgeben.