Gegen Ausbeutung auf Tomatenfeldern

Am Dienstag, 15. März, gibt es um 12 Uhr im Haus der Katholischen Kirche in Aalen die nächste öffentliche Mittagspause. Sie steht unter dem Motto „No Cap – keine Ausbeutung auf Italiens Tomatenfeldern“. Dabei geht es um die „Revolte der Würde“, um die skandalösen Arbeitsverhältnisse auf diesen Anbauflächen. Der katholische Betriebsseelsorger Rolf Siedler und Daniela Dorrer von der Stadt Aalen werden in das Thema einführen. Anschließend gibt es wie immer einen kleinen Imbiss.

Reihenweise stehen die Produkte in den Supermärkten in den Regalen: Schältomaten in Dosen, Passiertomaten, Tomatenmark. Was appetitlich daherkommt und das Essen verfeinert, hat nicht selten einen tragischen Hintergrund: Auf den Tomatenfeldern Süditaliens arbeiten dafür Flüchtlinge aus Afrika unter menschenunwürdigen Bedingungen.