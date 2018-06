Gegen Albstadt müssen neue Kleider her

„Das steckt bestimmt noch bis Freitag in den Kleidern“, hat TSV Essingens Trainer Norbert Stippel nach dem 1:3-Halbfinal-Aus gegen den FV Ravensburg am Mittwochabend gesagt. Das würde seiner Mannschaft reichen, denn diese tritt im Verbandsligaalltag erst am Samstag (15.30 Uhr) daheim gegen den FC Albstadt an. Der 25. Spieltag steht auf dem Programm und insgesamt sind es noch sechs Spiele, die der Zweite aus Essingen noch spielen muss.

Mittlerweile redet man auch im Schönbrunnenstadion Tacheles: der TSV möchte den Aufstieg in die Oberliga schaffen. „Es wäre ja Blödsinn, wenn ich so kurz vor dem Ende und als Zweiter sagen würde, wir wollen Vierter werden“, sagt Stippel. Sorgen anderer Natur hat der kommende Gegner. Die Albstädter kämpfen noch gegen den Abstieg, haben aber am vergangenen Spieltag einiges Selbstvertrauen getankt, als sie gegen den Vorletzten Balingen II mit 5:1 gewonnen haben. Die Essinger mussten sich in nur einer Woche gleich zweimal mächtig schütteln, denn auch schon die Generalprobe vor der Pokalpleite ging mit 2:5 bei Schwäbisch Hall verloren – Göppingen mit nur einem Punkt Rückstand und noch einer Partie mehr zu spielen, lauert als Dritter.

Mindestens die Relegation

Direkt nach der Pokalpleite dachten die meisten Essinger wieder an den Ligaalltag und das man das Erreichen des Pokal-Halbfinals durchaus als Erfolg werten kann. „Wir müssen jetzt nach vorne schauen. Unser Ziel ist ganz klar mindestens der Relegationsplatz“, gibt auch Essingens Abteilungsleiter Siad Esber die klare Marschroute vor. Das sah vor einigen Wochen noch ganz anders aus. „Man muss aber doch Ziele haben. Wir haben schon immer gesagt, dass die Liga wichtiger ist als der Pokal“, fährt Esber fort.

Ebenso wenig wie die 2:5-Pleite Auswirkung auf das Pokalspiel gehabt haben soll, so soll die 1:3-Schlappe nun keine auf das anstehende Duell gegen Albstadt haben, davon geht Stippel auch aus. „Wir müssen jetzt den Spaß im Training wiederfinden. So viel machen bis Samstag können wir ohnehin nicht. Den Fokus müssen wir auf Albstadt legen. Die Köpfe müssen jetzt erst einmal frei werden“, so Stippel, der vor der Albstädter Offensive warnt (39 Tore), in der Defensive (51 Gegentreffer) aber Angriffsfläche gefunden zu haben scheint. Doch Stippel denkt noch weiter. Am kommenden Mittwoch bereits erwartet der 1.FC Normannia Gmünd den TSV am Schwerzer – es sind intensive Wochen, die die TSV-Akteure derzeit durchleben. „Nach dem Normannia-Spiel haben wir dann eine längere Pause und da können wir noch einmal anziehen.“

Optimistische Jungspunde

Zum Aufstieg verhelfen sollen auch die beiden Jungspunde Maximilian Eiselt und Julian Biebl, die schon in der Jugend des VfR Aalen zusammen gekickt haben. „Wir müssen wieder an die Leistung vor dem Schwäbisch-Hall-Spiel anknöpfen, dann werden wir es auch schaffen“, sagt Eiselt. Biebl, jüngst von Stippel in den höchsten Tönen gelobt, glaubt auch nicht an einen mentalen Knacks. „Wir haben gesehen, dass der Aufstieg kein Selbstläufer wird. Wir haben aber so viel Potenzial in der Mannschaft, dass wir vielleicht sogar direkt aufsteigen könnten.“ Letzteres würde die Meisterschaft bedeuten – und über den Pokal würde dann eh niemand mehr sprechen.