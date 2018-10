Geflohene IS-Sklavin: Hat sie ihren Peiniger wirklich getroffen?

Sie wurde vom IS verschleppt und als Sklavin verkauft, später begegnete Aschwak Talo in Deutschland ihrem Peiniger – und floh zurück in den Irak. Jetzt ist die junge Jesidin wieder hier. Doch es gibt Zweifel an ihrer Geschichte.

Die Jesidin Aschwak Hadschi Hamid Talo ist wieder in Deutschland. Das bestätigte eine Pressesprecherin der Staatskanzlei Baden-Württemberg dem SWR. Mit Hinweis auf ein laufendes Ermittlungsverfahren nannte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft keine Einzelheiten. Dem Bericht zufolge wird die Frau medizinisch und psychologisch betreut.

Dem Peiniger in Schwäbisch Gmünd begegnet

Die Jesidin war 2015 nach Deutschland geflüchtet und nach eigenen Angaben im Februar 2018 in Schwäbisch Gmünd ihrem einstigen Peiniger begegnet. Deswegen kehrte sie im März in den Irak zurück, wo sie seither mit ihrer Mutter und ihrem Bruder lebte.

Nach eigenen Angaben war Aschwak H. im August 2014 vom IS im Irak verschleppt und für 100 Dollar an einen IS-Kämpfer verkauft worden. Dieser Mann habe sie als Sexsklavin gehalten und monatelang missbraucht, bis ihr nach mehr als drei Monaten die Flucht gelungen sei. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder, die ebenfalls zeitweise Gefangene des IS waren, floh Aschwak H. 2015 nach Deutschland. Die drei lebten in einem Flüchtlingsheim in Schwäbisch Gmünd.

Nach Informationen des SWR haben inzwischen Ermittler des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg die Frau nach ihrer Wiedereinreise erneut befragt. Demnach dauern die Ermittlungen in dem Fall an.

Jesidin kritisierte deutsche Behörden

Aschwak Hadschi Hamid Talo hatte in einem Video-Interview die mangelnde Ermittlungsarbeit der deutschen Behörden kritisiert. Die ermittelnde Bundesanwaltschaft erklärte daraufhin, es sei unter anderem ein Phantombild des mutmaßlichen IS-Kämpfers erstellt worden.

Zweifel an ihrer Geschichte

Der Fall könnte jetzt allerdings eine überraschende Wendung nehmen: Nach einem Medienbericht hegen die Behörden inzwischen Zweifel an der Geschichte. Es gebe den Verdacht, dass der Vater seine Tochter instrumentalisiert habe. Er soll verlangt haben, dass Deutschland weitere Angehörige seiner Familie aufnehme – andernfalls habe er eine Medienkampagne angedroht. Dass es diesen Verdacht gibt, wurde am Mittwoch auch der Deutschen Presse-Agentur bestätigt.

