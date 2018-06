„Gefangen zwischen Facebook, WhatsApp und Co.“

Viele interessierte Zuschauer haben sich in der Aula der Karl-Kessler-Realschule (KKR) eingefunden, um die Aufführung des Fördervereins unter dem Motto „Neue Medien“ zu erleben. Der Kleinkunstabend wurde von der Theater-AG, dem Chor und einem Gitarrenensemble der Klassenstufe 8 gestatlet.

Die neue virtuelle Welt der jungen Generation ließ die Theater-AG dann in einem Friseursalon lebendig werden. Die Inhaberinnen erlebten mit ihren Kunden, wie stark der Alltag und das Leben inzwischen von Smartphones und Internet bestimmt wird. Ein spektakuläres Bühnenbild, dessen Hintergrund immer wieder wechselte, bei dem kurze, selbstgedrehte Filme und gelungen eingesetzte Schattenspiele für immer neue Überraschungen sorgten, machte den Wechsel zwischen Szenen im Friseursalon, an der Bushaltestelle oder am Bahnhof möglich. Viele Szenen wurden von den Schülern der Theater-AG selbst entwickelt und in Szene gesetzt.

In dem Stück wurde in teils komisch-amüsanten, teils kritisch-nachdenklichen Szenen, dargestellt, zu welch abstrusen Situationen unsere heutige Abhängigkeit vom Smartphone führen kann. Man verpasst den Zug, läuft fast vor ein Auto, weil man den Blick nicht vom Display reißen kann oder verliert seine Liebe, weil man das falsche Handy besitzt. Am Ende des Stücks treffen alle Akteure bei einer Party im Friseursalon aufeinander und stellen fest, dass sich jeder schon irgendwie kennt, zwar nicht persönlich, aber über Facebook, Instagram oder Whats-App. So führten die Schüler der Klassenstufen 5, 8 und 10 eindrücklich vor Augen, welche Absurdität unser Umgang mit dem Smartphone und den modernen Medien doch mittlerweile mit sich bringt.Unterstützt wurde das medienkritische Stück vom Unter- und Oberstufenchor der KKR. Geleitet von Carolin Vaas wurde die Handlung auf der Bühne mit schmissigen Ohrwürmern ergänzt.

Der Fördervereinsvorsitzende Thomas Wolter berichtete, dass der sich der Verein zum zehnjährigen Bestehen intensiv dem Thema „Moderne Medien“ widmen werde. So sei es dem Förderverein gelungen, für einen Vortrag am 13. Oktober den Jugendpsychologen Dr. Thomas Fuchs zu gewinnen, der Eltern und Schüler im Umgang mit Medien sensibilisieren will.