Gefährliches Überholmanöver auf der B29

Am Sonntag gegen 0.30 Uhr fuhr ein 33-Jähriger in seinem BMW auf der B29 von Mögglingen in Richtung Schwäbisch Gmünd. Kurz vor der Ampelkreuzung zur Böbinger Rosensteinstraße wurde der 33-Jährige von einem silbernen BMW überholt. Der war laut Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Durch das gefährliche Überholmanöver musste der 33-Jährige ausweichen und prallte gegen den Ampelmasten auf der Verkehrsinsel.

Der 33-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen und es entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro. Der silberne BMW, der ein Stufenheck und vermutlich ein GD-Kennzeichen hatte, setzte seine Fahrt in Richtung Schwäbisch Gmünd ohne anzuhalten fort. Zu einer Berührung der Autos war es nicht gekommen. Die beschädigte Ampelanlage musste durch einen Mitarbeiter der Straßenmeisterei Schwäbisch Gmünd abgeschaltet werden.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem silbernen BMW und dessen Fahrer, Telefon 07171 / 3580.