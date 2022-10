Gefährlicher Pilz: Zwei Blutbuchen müssen weg

Zwei Bäume an der Bohlschule und beim Galgenbergschulzentrum müssen gefällt werden. Das teilt die Stadt mit. Bei der letzten turnusmäßigen Baumkontrolle seien bei zwei Blutbuchen Fruchtkörper des gefährlichen Brandkrustenpilzes an den Stammfüßen entdeckt worden. Dieser baumschädigende Pilz sei sehr aggressiv am Stammfuß und an den statisch wichtigen Wurzeln. Daraufhin wurden Fachgutachten zur Verkehrssicherheit der Blutbuchen erstellt. Die Messungen hätten eine zu geringe Restwandstärke an den statisch wichtigen Stellen ergeben, und die Wurzeln seien umfangreich zersetzt, erklärt die Stadt in einer Mitteilung. Der Erhalt der Blutbuchen sei daher nicht möglich. Eine Nachpflanzung werde nach der Sanierung der Baumstandorte erfolgen.