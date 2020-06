Gefühlvolle Gestaltung und humorvolle Interpretation: Besucher erleben einen besonderen Konzertabend

Giovanni Battista Velutti ist im 19. Jahrhundert ein großer Opernkastrat gewesen, der in seiner Zeit fast wie ein Popstar verehrt wurde. Sopranist Robert Crowe und Joachim Enders am Klavier produzierten im Oktober vergangenen Jahres eine CD mit den verzierten Liedern und Arien von Velutti. Bei einem Konzert in der Villa Stützel in Aalen haben die beiden jetzt unter dem Titel „The Romantic Castrato“ die CD präsentiert und dabei ihr herausragendes Können demonstriert.

Sandra Röddiger führte zunächst in den Abend ein. Velutti ist ihren Ausführungen zufolge ein begnadeter Opernkastrat gewesen, der zu seiner Zeit eine große Berühmtheit erlangt habe, vergleichbar mit Caruso. In der Aufführung von Robert Crowe und Joachim Enders komme die Besonderheit und die Schönheit der Musik von Velutti deutlich zum Ausdruck. Wie zu erfahren war, ist das Aufnahmeprojekt der beiden bereits mit dem renommierten „Noah-Greenberg-Award“ ausgezeichnet worden.

In der Villa Stützel imponierten Crowe und Enders mit perfekter Harmonie und gefühlvoller Gestaltung der romantischen Sätze, aber auch mit einer teilweise humorvollen Interpretation der einzelnen Tongebilde.

Der Sopranist bewies seine unumstrittene Klasse in diesem Metier. Er überzeugte mit seiner selbst in den höchsten Tonlagen ausdrucksstarken Stimme und seinem Sinn für den jeweiligen Charakter der Kompositionen. Bei den von Emotionen geprägten verzierten Liedern aus „Nel cor piu non mi sento“ von Giovanni Paisiello und Velluti war Crowe voll in seinem Element, genauso bei „Tema con sei variazioni sopra L`aria della Molinara“ von Ludwig van Beethoven und bei einer Arie aus Ciro in Babiliona von Gioacchino Rossini.

Aus der Londoner Zeit von Velluti präsentierten die beiden Künstler erlesene Melodien von John Fane, Lord Burghersh, Johann Baptist Cramer und Thomas Welsh. Pianist Joachim Enders demonstrierte bei zwei Solostücken mit virtuosem Spiel sein hohes musikalisches Niveau.

Nach einem überaus lebhaften Schlussapplaus des Publikums verabschiedeten sich die beiden Künstler mit humorvollen Variationen. Es war zweifellos ein Konzertabend mit ganz besonderer Musik.