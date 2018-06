Gefährliche Situation für Schüler: Steinstraße könnte Einbahnstraße werden

Zu den Hauptzeiten im Spiesel-Freibad wird an der Steinstraße ziemlich „wild“ geparkt. Das führt mitunter zu gefährlichen Situationen, findet der Wasseralfinger Ortschaftsrat. Deshalb kam – erneut – die Idee auf den Tisch, die Straße zur saisonalen Einbahnstraße zu machen.

Albrecht Jenner (SPD) hatte die Idee vorgebracht: Die Steinstraße während der Freibadsaison als Einbahnstraße auszuweisen. Als Beispiel nannte er die Uhrzeiten-Regelung an der Greutschule. Neu ist die Idee nicht. Ortsvorsteherin Andrea Hatam (SPD) hatte an die Verkehrsschau erinnert. Die hatte eine Einbahnregelung aber abgelehnt, dies aber „nie begründet“, monierte Fraktionskollege Peter Ott.

Die Verkehrsschau, erklärte Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann, sehe dies „nicht als die bestmögliche Lösung“ an. Eine saisonale Einbahnstraße sei „schwierig“, weil der Mensch nun Mal ein Gewohnheitstier sei. Wenn, dann müsse man sich über eine ganzjährige Einbahnstraße unterhalten. Josef Fuchs (CDU) hatte nochmals die Situation geschildert, wenn in der Hochsaison des Freibads hier die Straße zugeparkt wird: Sehr enge gehe es hier zu, Autofahrer müssten längere Strecken rückwärts zurücksetzen, viele Autos würden über den Gehweg fahren, das sei eine Gefährdung auch für die Schüler. Es grenze an ein Wunder, dass hier noch nichts passiert sei. Wie Hatam erklärte, werde sie diese Argumente der Verkehrsschau und dann in der nächsten Sitzung vortragen. Ehrmann kann sich eine Lösung „aus einer anderen Ecke“ vorstellen: Das geplante Bildungszentrum an der Braunenbergschule könnte möglicherweise einen „Anschub“ für eine Einbahnstraßenregelung bringen. (lem)