Gefährliche Aufgabe endet im Unentschieden

Es ist eine der gefährlichsten Aufgaben aktuell gewesen. Fußball-Verbandsligist TSV Essingen ist am Samstag beim zweitbesten Rückrundenteam, beim FC Albstadt, angetreten. Die Partie ist mit 1:1 ausgegangen – und am Ende hat sich die Mannschaft von Dennis Hillebrand sogar etwas ärgern müssen, der Ausgleich ist vom Punkt gefallen.

Man sei aus dem Tal emporgeklettert, so hatte es Hillebrand unter der Woche formuliert. Das machte er vor allem an der wiedererlangten Stabilität im Defensivverhalten fest. Diese These unterstrich seine Mannschaft beim FC Albstadt. Beide Mannschaften tasteten sich lange Zeit ab. Die erste nennenswerte Chance resultierte aus einer Essinger Individualleistung. Christian Essig zog aus etwa 20 Metern ab, der Ball flog jedoch knapp drüber (24.).

Köpf muss verletzt runter

Das Spiel bewegte sich weiter auf eher unterem Niveau, doch Essingen hatte dennoch einen Wermutstropfen zu verkraften: Kapitän Simon Köpf verletzte sich bei einem Zweikampf und musste durch Jens Malitzke schon früh ausgetaucht werden (32.). Als sich die meisten schon auf die Abkühlung in der Pause freuten, kamen die Essinger noch einmal auf. Eine lange Flanke von Daniel Eisenbeiß landete auf dem zweiten Pfosten bei Stani Bergheim, der den Ball klug in den Rückraum legte, von wo Julian Biebl zum 1:0 für die Gäste vollstreckte (45.+2). Trotz dieses Treffers passierte auch in der zweiten Halbzeit lange Zeit nichts. Aus dem Gewühl heraus probierte es ein Albstädter plötzlich, der Ball landete am Außennetz (66.). Nach einem Angriff über rechts bediente Bergheim etwa am Elfmeterpunkt den eingerückten Daniel Serejo, der jedoch das Leder über das Tor donnerte (73.). Die Gäste hatten sich längst aufs Konterspielen versteift. Was auch zunächst klappen sollte, doch dann ging der eingewechselte Mario Sumser nach einem Zweikampf mit José Gurrionero zu Boden - Strafstoß. Albstadts Torwart Mario Aller verließ seinen Kasten, trat an und verwandelte zum 1:1 (77.). Entsprechend des bisherigen Spielverlaufs sollte dies auch schon der Schlusspunkt sein. Die Essinger werden in der kommenden Woche alles daran setzen, Absteiger Schwäbisch Hall mit einem Dreier in die Schranken zu weisen.