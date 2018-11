Gefährdung des Straßenverkehrs: 19-Jähriger wird freigesprochen

Wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs hat sich ein 19-Jähriger aus einer Gemeinde im Ostalbkreis vor dem Amtsgericht Aalen verantworten müssen. Letztlich konnte dem Angeklagten kein grob fahrlässiges und rücksichtsloses Verhalten nachgewiesen werden, so dass er von Amtsgerichtdirektor Martin Reuff freigesprochen wurde.

Der 19-Jährige hatte am frühen Morgen des 27. März dieses Jahres auf dem Weg zur Arbeit auf der B29 zwischen Aalen und Schwäbisch Gmünd entsprechend der Anklageschrift mehrere Fahrzeuge überholt und hat beim Einscheren einen Unfall mit Blechschaden verursacht. Der genaue Unfallort lag auf der Strecke in der Nähe von Iggingen. Der Blechschaden am geschädigten Pkw betrug 7500 Euro, am Fahrzeug des Angeklagten entstand ein Schaden von 2250 Euro.

Den Ausführungen des Angeklagten zufolge hat er nur einen Pkw überholt. An der Stelle habe keine durchgezogene Linie und damit kein Überholverbot bestanden. Bei einem weiteren Überholversuch habe er ein entgegenkommendes Fahrzeug entdeckt und dann den Überholvorgang abgebrochen. Dabei sei er auf das vor ihm fahrende Fahrzeug aufgefahren.

Aus den Zeugenbefragungen und den Aussagen des Sachverständigen ging hervor, dass es am Tag des Unfalls morgens noch dunkel und auch neblig war. Auch wurde bestätigt, dass der Angeklagte nicht bei durchgezogener Linie überholt hatte. Nicht eindeutig geklärt werden konnte die Frage, ob er von Anfang beabsichtigt hatte, mehrere Fahrzeuge zu überholen. Für diesen Fall wäre die Überholstrecke eindeutig zu kurz gewesen und man hätte ihm grobe Fahrlässigkeit vorwerfen können.

Verteidiger plädiert auf Freispruch

Die Staatsanwaltschaft legte dem Angeklagten zur Last, auf jeden Fall Personen gefährdet zu haben und verlangte eine Geldstrafe von 45 Tagessätzen a` zehn Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Rechtsanwalt Manfred Kröll hob hervor, dass sein Mandant nicht im Überholverbot überholt und auch nicht grob fahrlässig oder rücksichtlos gehandelt habe. Als er den Gegenverkehr gesehen habe, sei er sofort eingeschert. Dass es dabei zu einem Unfall gekommen sei, müsse man als Fahrfehler einstufen. Kröll plädierte auf Freispruch.

Amtsgerichtsdirektor Martin Reuff sah dies genauso. Die zweifellos vorliegende Ordnungswidrigkeit sei inzwischen verjährt.“Es ist haarscharf, Sie fahren so nicht mehr“, gab Reuff dem 19-jährigen Angeklagten mit auf den Weg.