Gedenkstunden am Volkstrauertag

Zum Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft lädt die Stadtverwaltung Aalen zur zentralen Gedenkfeier am Sonntag, 18. November um 11 Uhr beim Mahnmal auf der Schillerhöhe ein.

Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Thilo Rentschler wird Margit Stumpp die Ansprache zum Gedenktag halten. Das Gebet spricht Karin Fritscher, Pastoralreferentin der katholischen Kirchengemeinde. Musikalisch umrahmen wird die Gedenkfeier das Städtische Orchester unter der Leitung von Christoph Wegel.

Weitere Gedenkfeiern finden am kommenden Sonntag zu folgenden Zeiten statt: Ebnat: im Anschluss an den Gottesdienst (Beginn: 10 Uhr) beim Kriegerdenkmal; Fachsenfeld: 11 Uhr beim Kriegerdenkmal; Hofen: 10.45 Uhr beim Kriegerdenkmal der Johannes-Kapelle; Röthardt: 14 Uhr beim Ehrenmal; Unterkochen: 11 Uhr beim Kriegerdenkmal; Unterrombach: 11.15 Uhr beim Ehrenmal im Friedhof; Waldhausen: 9.15 Uhr beim Ehrenmal auf dem Friedhof; Wasseralfingen: 11 Uhr Aussegnungshalle im Friedhof; Dewangen: 10.30 Uhr am Kriegerdenkmal auf dem Friedhof.