Gedenken an die Tsunami-Katastrophe

Mit einem bewegenden Gottesdienst in der Aalener Stadtkirche, an der auch die Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier teilnahm, ist am zweiten Weihnachtsfeiertag der Tsunami-Katastrophe vor 15 Jahren gedacht worden. Konfirmanden und Tamilen haben 15 Kerzen in die Kirche getragen und auf einem blauen Tuch, das die Flut symbolisieren sollte, abgestellt. Pfarrer Bernhard Richter erinnerte in seinem Gedenken an die Katastrophe im Jahr 2004. Damals waren über 230 000 Menschen ums Leben gekommen, rund 110 000 wurden verletzt und rund 1,7 Millionen Küstenbewohner rund um den Indische Ozean wurden obdachlos.

Die Tamilische Schule in Aalen beteiligte sich am Gottesdienst mit Lied und Gebet. Pfarrer Bernhard Richter sprach in seiner Predigt von der Verantwortung für Menschen in Not. Damals seien die Menschen zusammengestanden und hätten geholfen. Heute sei das genauso wichtig, wenn man die Menschen auf den Flüchtlingsbooten im Mittelmeer sieht oder die überfüllten Flüchtlingslager auf Lesbos. Foto: Peter Schlipf