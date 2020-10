Geburtstagsständchen für Schubart

Am 10. Oktober jährt sich der Todestag von Christian Friedrich Daniel Schubart zum 229. Mal. Im Gedenken an den wortgewaltigen Journalisten, Dichter und Musiker lädt die Schubart-Gesellschaft am Samstag, 10. Oktober, zum musikalisch-literarischen Abend ein. Drei Künstler aus dem Raum Stuttgart präsentieren ab 20 Uhr im Kulturbahnhof KubAA ein Programm, das das Werk und die Biografie Schubarts lebendig werden lässt.

Frank Ackermann, der in Stuttgart die philosophischen Gespräche und das literarische Café im Hegelhaus leitet, führt durch das Programm und weiß die eine oder andere Anekdote aus Schubarts Leben zu berichten. Barbara Stoll rezitiert aus Schubarts Werken und gibt Kostproben aus dem musikalischen Schaffen des Komponisten und Musikers, angefangen mit dem „Schneiderlied“, dem ältesten erhaltenen Schubart-Gedicht, bis hin zum „Kaplied“, das einstmals um die Welt ging und sogar den Kaiser von China erfreut haben soll. Aus Schubarts Geislinger Zeit als Lehrer werden seine reizvollen Schuldiktate rezitiert. Und natürlich fehlen auch die Briefe und Gedichte aus der Zeit der Gefangenschaft nicht: „Die Fürstengruft“, „Der Gefangene“, „Die Forelle“. Der Text wurde nicht nur von Schubart selbst, sondern auch von Franz Schubert vertont. Beide Versionen werden zu hören sein. Begleitet wird die Sängerin und Sprecherin Barbara Stoll von Frank Eisele (Akkordeon).

Schubart, 1739 in Obersontheim geboren, wuchs in der Freien Reichsstadt Aalen auf, studierte Theologie in Erlangen, wurde Prediger und Volksschullehrer, Lyriker, Erzähler und Journalist, Rezitator, Musiker und Komponist. Nach zehnjähriger Haft auf dem Hohenasperg wurde er Intendant des Hoftheaters Stuttgart, wo er im Alter von 52 Jahren starb.