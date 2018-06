Gebäudewirtschaft stemmt Cafeteria selbst

Die städtische Gebäudewirtschaft wird den An- und Umbau einer Cafeteria für das Schulzentrum Galgenberg in der Max-Eyth-Halle selber stemmen. Das Aalener Architekturbüro Liebel, das bereits eine erste Planung für eine Cafeteria abgeliefert hatte, wird mit der Umsetzung nicht beauftragt. Das hat der Gemeinderat am Mittwoch beschlossen.

Wie mehrfach berichtet, war die letzte Planung für die eigentliche Idee, nämlich Schulcafeteria, Mensa, Werkräume, Schulküche und weitere Räume in einer Erweiterung der Halle unterzubringen, am neu vom Gemeinderat vorgegebenen Kostenrahmen gescheitert. Worauf sich Verwaltungsspitze, Technischer Ausschuss des Gemeinderats und Gebäudewirtschaft selbst als Planer betätigten und diese Lösung fanden: Cafeteria an der Halle, Schulküche, Fach- und Werkräume im Untergeschoss der Realschule.

Die Gebäudewirtschaft habe dabei hervorragende Arbeit geleistet, sagte Stadträtin Uschi Barth (CDU) am Mittwoch im Gemeinderat, sie könne das Projekt Cafeteria nun auch selbst zu Ende führen. Es brauche dafür keine weitere Beauftragung des Architekturbüros. Dem hatte OB Thilo Rentschler noch am Vortag via Pressemitteilung bescheinigt, dass die anspruchsvolle Aufgabe der ursprünglichen Idee vom Architekturbüro gut gelöst worden sei und die Kostenberechnungen dafür sehr solide gewesen seien. Wegen neuer Anforderungen und der damit verbundenen Kosten habe sich die Stadt nun aber für eine ganz andere Lösung entschieden. „Was das Architekturbüro geleistet hat, wird auch honoriert“, sagte Rentschler in der Sitzung des Gemeinderats.

Amtsleiter: Wir schaffen das

Das Büro bei der Umsetzung mit einzubeziehen, dafür sprachen sich zunächst sowohl SPD als auch Grüne aus. SPD-Fraktionsvorsitzende Senta D’Onofrio fürchtete angesichts der Fülle an Aufgaben, dass die Gebäudewirtschaft schon jetzt an ihren Kapazitätsgrenzen sei. Deren neuer Leiter Markus Haas allerdings widersprach auf Nachfrage von OB Rentschler: Die bauliche Umsetzung der Fachräume im Untergeschoss der Realschule wolle man nach außen vergeben, den Bau der Cafeteria könne sein Amt aber selbst stemmen. Zuvor hatte bereits der OB gemeint, nachdem die Gebäudewirtschaft „die Sache ausgebügelt hat“, wäre es gut, sie könnte nun auch bei der Umsetzung ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Nach Auskunft von Haas würde auch bei einer Vergabe an das Architekturbüro die Betreuung des Baus bei der Gebäudewirtschaft verbleiben.

Am Ende stimmte der Gemeinderat dem Vorentwurf für eine neue Schulcafeteria in der Max-Eyth-Halle mit einem Kostenvolumen von rund 800 000 Euro und der Umsetzung der Maßnahme durch die Gebäudewirtschaft einmütig zu. Ebenso billigte er die Einrichtung neuer Fach- und Werkräume sowie der Schulküche im Untergeschoss der Galgenberg-Realschule und beauftragte das Architekturbüro mit den weiteren Planungen.