Und wieder eine Änderung. Die Erstrundenpartie im Fußball-Verbandspokal zwischen dem TSV Essingen und den Stuttgarter Kickers wird nicht wie geplant am Mittwoch, sondern am Dienstag (17.30 Uhr) stattfindet. Am Mittwoch wäre es zu Terminkollisionen unter anderem mit dem Fußball-Regionalligisten VfR Aalen und dem Ligarivalen TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gekommen.