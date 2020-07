GD Krauss: Nachhaltig und klimafreundlich in die Zukunft

Die Energiewende, die Erreichung der Klimaziele und nachhaltiges Wirtschaften beginnt bei jedem Einzelnen. Aus dieser Überzeugung entstanden beim Bettenhaus GD Krauss, nachdem bereits früh soweit sinnvoll die Beleuchtung auf moderne LED-Technik umgerüstet war, weitere Überlegungen für ein verbessertes modernes und nachhaltiges Energie-Konzept.

Nach einem Impulsgespräch mit „KEFF“ in Zusammenarbeit mit der Hochschule Aalen schloss sich eine geförderte Energie-Beratung an. So wurde die unerwartete Corona-Laden-Zwangs-Schließung beispielsweise zum Einbau modernster Kühlgeräte in den Verkaufsräumen genutzt. Sobald abzusehen war, dass in Deutschland durch den Pandemie-Verlauf dank unseres Gesundheitswesens und vieler kluger regionaler Anstrengungen auch in Aalen zunächst kein Baustellen-Stopp mehr zu erwarten war, wurde nach Abstimmung mit der Bauverwaltung und dem Ordnungsamt das Gebäude eingerüstet.

Zuerst erfolgte die Montage der großflächigen Dachbeschattung. Es folgte eine umfangreiche Flach-Dach-Ertüchtigung, bei der gleichzeitig die optimale Absicherung für alle notwendigen Arbeiten auf dem Dach nach den neuesten Sicherheitsnormen einschließlich eines Sicherheitsgeländers umgesetzt werden konnten.

Das Kernstück der Maßnahmen ist die neue Photo-Voltaik-Anlage zum Eigenverbrauch. Voraussichtlich rund 85 Prozent des erzeugten Stroms kann der direkten Eigennutzung zugeführt werden und damit ein wesentlicher Anteil des Strombedarfs im Haus aus regenerativen Energien ohne jeden CO²-Ausstoß selbst erzeugt werden – und dies ohne Bedarf für neue Überlandleitungen oder Stromtrassen zu generieren. Für den nicht benötigten Strom überwiegend an Sonn- und Feiertagen wurde eine Wallbox eingebaut, so dass auch dieser Strom möglichst vor Ort mittelfristig durch E-Mobiliät einen weiteren positiven Klima-Effekt erbringen kann.

Der Umbau wird ergänzt zum einen durch eine Modernisierung der Fassade – hier kommt mit dem Baumaterial Holz eine weitere nachhaltige und klimafreundliche Komponente hinzu. Im Laufe des Jahres werden zudem im Innenraum noch weitere Modernisierungen folgen, um auch hier den sich wandelnden Kundenanforderungen weiter optimal gerecht werden zu können.