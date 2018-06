Gauck ist der „Patenonkel“ der Familie Ago

Bundespräsident Joachim Gauck hat die Ehrenpatenschaft für das siebte Kind der Familie Ago aus Wasseralfingen übernommen. Der inzwischen fast vier Monate alte Emre ist der jüngste Sproß der neunköpfigen Familie, der älteste Sohn Canold ist 14 Jahre alt und konnte nicht mit ins Rathaus kommen. Mutter Grit und Vater Besnik kamen deshalb mit sechs ihrer sieben Kinder zum Termin mit dem Ersten Bürgermeister Wolfgang Steidle. Der Bürgermeister überreichte im Namen des Bundespräsidenten ein Geldgeschenk, eine Urkunde über die Ehrenpatenschaft sowie ein Foto des Patenonkels. Auch von der Stadt Aalen gab es neben einem Geldbetrag für alle Kinder ein kleines Präsent. Im Gespräch berichtete Grit Ago, dass beide Elternteile aus kinderreichen Familien stammen und es so für sie selbstverständlich gewesen sei, selbst eine große Familie zu gründen. Aktuell wohnt die Familie in einer Wohnung in Wasseralfingen, sie wünschten sich jedoch für die Zukunft ein Haus mit Garten zu finden, sagte Ago.