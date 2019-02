Gastspiel von Frisch-Auf

Die Handball-Bezirksliga-Damen der HG Aalen/Wasseralfingen empfangen am Samstag um 17.45 Uhr den Tabellenführer der Bezirksliga, die Mannschaft von Frisch-Auf Göppingen III. Zumindest bei den Damen scheint das Nachwuchskonzept des Bundesligisten zu funktionieren, denn nachdem die Männer von Frisch-Auf nur noch die Bundesligamannschaft im Spielbetrieb haben, ist es bei den Frauen, neben dem Bundesligateam, die zweite Mannschaft in der Oberliga (4. Liga) und eben die Bezirksligamannschaft, die sich als Tabellenführer anschickt den Durchmarsch aus der Bezirksklasse in die Landesliga zu vollziehen.

Natürlich haben sie auch einen tollen Unterbau, sowohl die weibliche A, wie auch die B-Jugend spielen in der höchstmöglichen Liga. Zu Beginn der Saison holperte es ein wenig beim Spitzenreiter, zunächst verlor man in Giengen-Brenz und dann zu Hause gegen die HG (17:24). Seitdem haben sie von neun Spielen aber nur eines verloren, allerdings auswärts in Königsbronn. Da wäre vielleicht ein Schwachpunkt zu sehen, von bisher drei Auswärtsspielen hat der Spitzenreiter zwei verloren.

Dass die HG es mit den Spitzenreitern zu Hause gut kann, haben die Mädels von Gerhard Bleier und Nicole Herderich schon bewiesen, sowohl Heiningen als auch Donzdorf/Geislingen mussten Federn lassen. Daraus lässt sich Mut schöpfen, aber auch daraus dass man am letzten Wochenende trotz personellen Engpasses in Böhmenkirch eine starke Leistung abgeliefert hat und natürlich daraus, dass am Samstag mit einigen Spielerinnen gerechnet werden kann, die letztes Mal krankheitsbedingt ausgefallen waren. Die Coaches hoffen sogar darauf aus dem Vollen schöpfen zu können, dann hätten sie die Qual der Wahl, wen sie aufstellen sollen und wer aussetzen muss.