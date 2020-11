Gastronomie wirbt für Abholservice

Auch die Gastgeber im Ostalbkreis sind von den Auswirkungen der Corona-Pandemie hart betroffen und dürfen ihre Betriebe derzeit nicht öffnen. Nicht überall bleibt deswegen die Küche kalt, sondern viele Gastronomen bieten ihre schwäbischen Schmankerl oder Gerichte aus fernen Ländern für zu Hause an – entweder zum Abholen oder mit Lieferservice.

Auch Schwäbische.de bietet einen Überblick über Gastro-Angebote der Region abseits von Pizza und Co. Helfen Sie Wirten durch den Lockdown und bestellen Sie sich etwas zu essen bei "Schwäbische Lieferliste"

Auf www.deine-ostalb.de hat der Tourismus Ostalb des Landratsamts jetzt in der Rubrik „Schmankerl für Dahoim“ eine Liste zusammengestellt, welche Betriebe einen entsprechenden Service anbieten. Die Liste wird laufend ergänzt. „Unsere regionalen Betriebe liegen mir sehr am Herzen“, erklärt Landrat Joachim Bläse und bittet: „Mit Ihrer Unterstützung in Form einer Bestellung bei Ihrem Lieblingsrestaurant können Sie Gutes tun: einerseits aktiv unsere Betriebe in der aktuell schwierigen Zeit unterstützen, andererseits sich selbst etwas gönnen – und zu Hause genießen.“