Gastronomie im Bahnwärterhäuschen ist gefragt

Die Nachricht, dass die Stadt Aalen das ehemalige Bahnwärterhäuschen in der Burgstallstraße 4 zum Verkauf ausgeschrieben hat, hat hohe Wellen geschlagen. Bis zum 25. Mai konnten sich Interessenten für den Kauf des aus der Kaiserzeit stammenden Kleinods bewerben. Insgesamt seien bis zum Ausschreibungsende 15 Angebote eingegangen, sagt Karin Haisch, Pressesprecherin der Stadt Aalen auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“.

Die Entscheidung, an welchen Interessenten das aus dem Jahr 1907 stammende Gebäude verkauft wird, wird der Gemeinderat in seiner Sitzung im Juli fällen. In dieser werden diese auch ihre Konzepte vorstellen, sagt Haisch. Neben dem Kaufpreis, der auf 85 000 Euro festgelegt ist, werde auch die künftige Nutzung den Ausschlag geben, wer letztlich den Zuschlag erhält. Die Nutzung müsse zur Umgebung passen. Vorstellbar sei angesichts des an dem Haus vorbeiführenden Kocher-Radwegs eine gastronomische Bewirtschaftung, sagt Haisch, ohne der Entscheidung des Gemeinderats vorgreifen zu wollen.

Das freistehende direkt am Kocher liegende Gebäude, das aufgrund seines besonderen Charakters und seiner zeitgeschichtlichen Bedeutung in jedem Fall erhalten bleiben müsse, sei dafür jedoch prädestiniert.