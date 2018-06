Gastrokick: Die Gruppen stehen fest

Neben der Weltmeisterschaft steht den Aalener schon das nächste Fußballereignis, wenn auch nur im Kleinen, ins Haus: Am Samstag, 30. Juni geht der Gastro-Kick in die vierte Runde. Am Rande der Public-Viewing-Veranstaltung auf dem Sparkassenplatz wurden am Samstag die Gruppen des Turniers ausgelost. Insgesamt treten 13 Mannschaften in vier Gruppen an. Gruppe A wird angeführt von Cosmos Ostertag. Es folgen Ansgars Erben Frapé, die Reichstädther Kickers und das H+-Hotel Limestherme. In Gruppe B treten Ollis Bistro, das Pommes Wirtschäftle, die Essinger Bären und das Enchilada an. Der Alte Hobel, die Union Havanna Bar, das Team Dampflok Schättere, die Gin Kickers Dannemann und das Team The WU Fighters Café Wunderlich gehören zur Gruppe C. Das Turnier startet um 10 Uhr auf dem Bohlschulplatz. Neben dem Spaß und dem Miteinander steht auch diesmal der gute Zweck im Mittelpunkt. Der gesamte Erlös soll wieder einer sozialen Einrichtung oder einer bedürftigen Einzelperson zugute kommen.