Gast verletzt Wirt mit dem Messer

In einem Aalener Lokal ist es am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen.

Ein 52 Jahre alter Mann suchte am Donnerstagabend ein Lokal in der Nähe des Sparkassenplatzes auf. Dabei kam es gegen 22.30 Uhr zum Streit mit dem 48-jährigen Betreiber, in dessen Verlauf der Gast den Wirt mit einem mitgeführten Messer verletzte. Dieser schlug seinerseits auf den Gast heftig ein, sodass schließlich beide im Krankenhaus behandelt werden mussten. Beide Kontrahenten konnten das Krankenhaus in der Nacht wieder verlassen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.