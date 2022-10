Gasmangel droht wirklich: Nur das Sparen hilft

Ein Mangel beim Erdgas ist kein Panikszenario, sondern es wird immer wahrscheinlicher, dass es nach dem Start der Heizperiode auch auf der Ostalb zu einer solchen Situation kommen kann. Vermeiden lässt sie sich nur, wenn ab sofort alle Gasnutzer – Private wie Gewerbe und Industrie – ihren Teil dazu beitragen, in den kommenden Wochen und Monaten 20 Prozent des Gasverbrauchs einzusparen. Mit diesem eindringlichen Appell haben sich am Montag Landrat Joachim Bläse und die Vertreter der Energieversorgungsunternehmen im Kreis im Rahmen eines Pressegesprächs an die Bevölkerung auf der Ostalb gewandt.

Der Landrat betonte dabei, dieser Appell und dieses Gespräch, das explizit kein „Panikgespräch“ sein solle, seien auf ausdrücklichen Wunsch der Städte und Gemeinden im Ostalbkreis zustande gekommen. Denn deren Bürgermeister treibe – wie ihn und die dazu hier versammelte „geballte Fachkompetenz der Energieversorgung im Kreis“ – die große Sorge um, dass die Bevölkerung derzeit nur von den gut gefüllten Gasspeichern höre und spreche „und sich dabei in einer Sicherheit wiegt, die so gar nicht da ist“.

Und Joachim Bläse machte unmissverständlich deutlich: Volle Speicher sind keine Garantie dafür, dass wir nicht in eine Gasmangellage kommen.“ Ein voller Speicherstand sei lediglich ein Garant für einen bestimmten Zeitraum. Das stellenweise ungewöhnlich warme Wetter habe bislang gut in die Karten gespielt, nun aber komme es für die Zeit, in der es richtig kalt werde, schon jetzt auf jeden Einzelnen an, sagte Bläse weiter. „Alles, was wir jetzt erklären und überlegen, hilft uns später“, so der Landrat.

Auch im Namen seiner Kollegen von den Energieversorgungsunternehmen im Kreis erläuterte der Geschäftsführer der Stadtwerke Aalen, Christoph Trautmann, verschiedene Szenarien auf Basis der Tatsache, dass durch die Pipeline Nordstream 1 kein russisches Erdgas mehr nach Deutschland fließe. Lediglich in zwei dieser insgesamt acht von der Bundesnetzagentur durchgespielten Szenarien komme es nicht zu einer Gasmangellage, in alle anderen sechs werde sie eintreten. „Eine Gasmangellage ist also eine absolut realistische Möglichkeit“, sagte Trautmann. Der die aktuelle Situation mit der Fußball-Bundesliga verglich. Auch hier habe die ganze Saison noch viele Spieltage.

Vermeiden, so der eindringliche Appell Trautmanns, lasse sich eine Gasmangellage nur, „wenn wir ab jetzt alle zusammen 20 Prozent Gas einsparen“. Die Industrie habe bereits ihren erklecklichen Anteil dazu geleistet, so der Aalener Stadtwerke-Chef. Bei den Privaten hingegen „hat dies bisher noch nicht so gut geklappt“.

Und Trautmann machte ohne Umschweife deutlich, was bei einem Gasmangel passieren würde. Würden etwa 30 bis 40 Prozent der normalen Tagesmenge nicht mehr zur Verfügung stehen, würde man zuerst „den Verbrauch rausnehmen“, das heißt industrielle Großkunden als Erste abschalten. Rund 20 davon gibt es im Ostalbkreis. „Das sind aber alles Arbeitgeber, sie garantieren Wohlstand, Einkommen und Wertschöpfung“, mahnte Trautmann. Bläse drückte es an anderer Stelle noch drastischer aus: „Mit einer Abschaltung würden wir den Karren so an die Wand fahren, wie wie es uns gar nicht vorstellen können.“ Und auch Trautmann warnte, wie schon der Landrat, vor einer falschen Sicherheit: Volle Speicher würden das Thema Mangel nur in die Zukunft verschieben, das Grundproblem bleibe aber dasselbe.

Auch der Vorstandsvorsitzende der EnBW ODR, Frank Reitmajer, ließ es an Deutlichkeit nicht fehlen: „Die Situation ist auf keinen Fall so einfach, wie wir sie uns vorstellen“, sagte er. Eine Gasleistung von 50 Terawattstunden, so zeigte er anhand von Berechungen und Grafiken auf, müssten die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland einsparen, um einen Gasmangel zu vermeiden. Zum Vergleich: Die gesamte Gasspeicherkapazität in der Republik beträgt 240 Terawattstunden. Allein das, so Reitmajer, zeige, welch hohe Bedeutung und Verantwortung die privaten Haushalte jetzt beim Sparen hätten. Denn: „Wenn’s im Januar und Februar richtig kalte Minusgrade gibt, dann kommen wir unter Druck und dann hält der Vorrat nicht lange“, so Reitmajer. Und dann, so ergänzte Trautmann, seien auch die sogenannten geschützten Verbraucher nicht absolut sakrosankt, wie die Bundesnetzagentur erst jüngst deutlich gemacht habe.

Derzeit jedenfalls, so erklärte der Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Gmünd, Peter Ernst, sei man mindestens die Hälfte vom Einsparziel entfernt. Die größte Sorge, so Ernst, mache ihm die Industrie. „Denn die Privathaushalte werden auch nichts mehr zu beißen haben, wenn wir die Industrie aus der Versorgung rausnehmen müssen.“ Ernst räumte aber auch ein, „was technisch passieren würde, wenn wir den Gashahn zudrehen, haben wir noch nie erlebt“. Weil man zum Beispiel einen gewissen Grundruck im Netz unbedingt halten müsse, wäre es sicher gar nicht möglich, gezielt ein Unternehmen stillzulegen, ohne dabei auch Private im selben Gebiet mit zu treffen.

Ellwangens Stadtwerke-Chef Stefan Powolny erklärte, bislang seien bei den Privaten keinerlei Gaseinsparungen feststellbar gewesen. Dabei würden sich solche warmen Tage wie jetzt sogar dafür anbieten, die Heizung im Haus nochmals ganz auszuschalten. Holger Röhrer von der Gesellschaft für Energieversorgung Ostalb (GEO) machte schließlich deutlich, schönes Wetter bedeute oft wenig Wind und damit auch einen höheren Verbrauch an Erdgas zur Verstromung.

Eine mögliche Mangellage in der Gas- und Energieversorgung hat aber auch noch einen ganz anderen Aspekt: nämlich den des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes. Um auf eine Mangellage vorbereitet zu sein, hat die Landkreisverwaltung unter Federführung von Kreisbrandmeister Andreas Straub, mit den Städten und Gemeinden bereits Vorkehrungen getroffen, wie Straub erläuterte. Er stellte allerdings klar, dass mit den Möglichkeiten des Katastrophenschutzes ausgefallene Infrastrukturen nicht flächendeckend ersetzt werden können. Nur die unmittelbaren Gefahren für Leib und Leben und die Linderung der schlimmsten Folgen für die Bevölkerung stünden im Zentrum der Planungen. „Wir bereiten uns intensiv auf das Szenario Gasmangellage vor. Alle Bürgerinnen und Bürger müssen jedoch im Zuge der Selbsthilfe rechtzeitig vorsorgen und sollten für ein paar Tage Vorräte im Haus haben“, sagte Straub.

Die Einrichtung von zentralen Notfallpunkten für die Bevölkerung in den Gemeinden gehört laut Straub ebenso zu den Maßnahmen wie die Sicherstellung der Kommunikation zwischen Kreis und Kommunen. Die Bezeichnung „Wärmestuben“, so Straub, wäre allerdings zu plump, „im Notfall könnten wir auch nie alle wärmen“. Deshalb habe man sich auch mit dem Land auf die Bezeichnung Notfallpunkte geeinigt. Darüber zu informieren, wo diese genau eingerichtet würden, liege nun an den Bürgermeistern.

Wie Straub weiter erklärte, spielten bei einer Mangellage auch die Feuerwehren vor Ort eine zentrale Rolle. Man habe ein sogenanntes Leuchtturmkonzept erarbeitet, sodass in kürzester Zeit in jeder Stadt und Gemeinde das Feuerwehrhaus als Schnittstelle zu den Führungsstäben und zur Regionalleitstelle und damit zu den Wehren und Rettungsdiensten eingerichtet werden könne. Auch bei Stromausfall seien die Feuerwehrhäuser per Funk erreichbar. Ein weiterer Baustein sei die Ausrüstung der Gemeinden mit Satellitentelefonen. Kritische Infrastruktur könne eine gewisse Zeit lang mit Hilfe von Notstromaggregaten weiterbetrieben werden.