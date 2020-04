Gashi: „Wenn gar nichts mehr geht, denke ich an meinen Bruder“

Zur Person: Kasim Gashi ist am 22. April 1990 in Gjakova, Kosovo geboren. Von Kindesbeinen an brennt der Heubacher für den Boxsport. 2012 wechselte er aus dem Amateurbereich zu den Profis. Von dort an ging es weiterhin steil nach oben. Im September vergangenes Jahres erkämpfte er sich den Interims-Weltmeistertitel der GBU.