Ein Unfall mit einer Gasflasche ist glücklicherweise glimpflich verlaufen.

Am Mittwochabend ist weder Personen- noch Sachschaden entstanden, als sich gegen 19.15 Uhr Gas in einer Gasflasche entzündete. Die Gasflasche befand sich in der Wohnung eines 56-Jährigen in der Dorfstraße, wo sie einen Heizkörper bedient. Die Freiwillige Feuerwehr entsorgte die Gasflasche.