Gasalarm an der Tankstelle.

Am Sonntagabend ist die Aalener Feuerwehr in die Gartenstraße ausgerückt, weil befürchtet werden musste, dass ein Gasleck verursacht worden war. Gegen 21 Uhr tankte an einer Tankstelle eine 68 Jahre alte Frau ihr Auto an der dortigen Erdgaszapfsäule. Beim Wegfahren vergaß sie, den Einfüllstutzen zurückzuhängen, und riss den Gasschlauch ab. Die alarmierte Polizei sperrte den Bereich zunächst weiträumig ab, die Feuerwehr überprüfte die beschädigte Zapfsäule und konnte schnell feststellen, dass der eingebaute Notstopp funktioniert hatte und es zu keinem unkontrollierten Gasaustritt gekommen war.