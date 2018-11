Gas in Auto explodiert - Gast greift couragiert ein

Ein 64-Jähriger ist bei einer Explosion verletzt worden. Der Mann hatte in seinem Auto eine 12 Kilogramm-Gasflasche mit einem Brennervorsatz liegen, die nicht richtig verschlossen war. Deshalb bildete sich im Auto ein gefährliches Gas- und Luftgemisch.

Als der Mann am Freitag in der Hessentaler Straße kurz nach 19 Uhr wegfahren wollte, setzte sich das Gemisch um und explodierte. Er hatte aber Glück im Unglück: Im Nachbarhaus war ein italienischer Feuerwehrmann zu Besuch. Der bemerkte den Vorfall und reagierte sofort. Er befreite den noch in dem brennenden Auto sitzenden Mann, schloss das Ventil der brennenden Gasflasche und verhinderte so noch Schlimmeres.

Der Mann erlitt außer einem Schock Verbrennungen im Gesicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Durch umherfliegende Splitter sind ein geparktes Auto und die Fassade eines Altenheimes in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt, liegt jedoch im Bereich von mehreren tausend Euro.