Gartenschau-Bienen vor dem Kreishaus

35 Kinder der Landkreisbeschäftigten haben sich mächtig ins Zeug gelegt und die ersten Bienen-Holzrohlinge für das Ostalbkreishaus bemalt. Freudestrahlend übergaben die Kinder die bunten Bienen an Landrat Klaus Pavel, die nun die Eingänge des Ostalbkreishauses in Aalen schmücken. Die Biene ist das Wiedererkennungsmerkmal der Remstal-Gartenschau 2019. Sie soll Vorfreude wecken und Lust machen auf all das, was die Besucher im nächsten Jahr erwartet. Auch die Landkreisverwaltung wird sich bei der Remstal-Gartenschau 2019 in Essingen, Mögglingen, Böbingen, Schwäbisch Gmünd und Lorch präsentieren und allen Gästen ein abwechslungsreiches Programm bieten.