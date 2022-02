Die Gartenfreunde Unterkochen hatten im Dezember ein „Weihnachtswichteln“ veranstaltet. Der dabei erzielte Erlös in Höhe von 500 Euro ist jetzt an den Verein Aufwind für den Aufwindhof gespendet worden. Auf dem Bild übergeben Inge Hirmeyer (links) und Vorsitzender Roland Felgenhauer (rechts) von den Gartenfreunden die Spende an die Leiterin des Aufwindhofs, Gabi Rödel-Meiser. Foto: Gartenfreunde Unterkochen