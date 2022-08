Gartenfreunde Dewangen ehren treue Mitglieder

Die Gartenfreunde Dewangen haben ihm Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung im Außenbereich des Vereinsheims der Gartenfreunde Fachsenfeld treue Mitglieder geehrt. Der Vorsitzende Herbert Reuter äußert zudem den Wunsch, dass es schön wäre, weitere Mitglieder für den Verein zu gewinnen.

In einem Rückblick erinnerte Herbert Reuter an die Aktivitäten der Gartenfreunde seit August vergangenen Jahres. Dazu gehörten eine Nachmittagswanderung zum „Blühenden Neresheim“ am 12. September, eine .Baumschnittunterweisung am 12.März 2022 und am 21. Juli 2022 ein Fachvortrag mit Christiane Karger zum Thema „Das Rosen ABC – Pflanzung, Pflege und Arten“ im Vereinsheim der Gartenfreunde Fachsenfeld.

Bei der diesjährigen Sommeraktion übernahmen die Gartenfreunde Dewangen das Gießen der Pflanzenbehälter am Rathaus sowie an mit Pflanzen verzierten Fahrrädern. Auch die Aktion „Aalen City blüht“ wird wie in den vergangenen Jahren von den Gartenfreunden Dewangen zusammen mit den Gartenfreunden Fachsenfeld durch Betreuung des Platzes bei der Stadtkirche unterstützt.

Die Aktivitäten der Gartenfreunde waren situationsbedingt durch die Coronapandemie eingeschränkt. 2021 konnte das Basteln von Adventsgestecken nicht stattfinden und es wurde 2022 kein Ausflug organisiert.

Karl-Heinz Eßwein erläuterte den Kassenbericht für das vergangenen Jahr, Kassenrevisor Erich Schulze bescheinigte ihm auch im Auftrag von Revisorin Irmgard Seibold eine vorbildliche Kassenführung.

Ortsvorsteherin Andrea Zeissler bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit den Gartenfreunden uns deren Engagement bei Veranstaltungen und Aktionen. Auch der neue stellvertretende Bezirksvorsitzende Walter Leis bedankte sich bei den Gartenfreunden für deren Aktivitäten.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft bei den Gartenfreunden Dewangen wurde Josef Groß geehrt, der zweite Jubilar mit 50 Jahren Mitgliedschaft Franz-Josef Freisheim war leider verhindert.

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Margret Pfleiderer sowie Bruno und Melitta Kling geehrt. Zwei weitere Jubilare mit 40 Jahren Mitgliedschaft, Lilli Reichert und Konrad Starz waren leider verhindert.

Eine besondere Ehrung wurde Ehrenmitglied Bruno Kling und seiner Frau Melitta zuteil. 24 Jahre war Bruno Kling Vorsitzender der Gartenfreunde und hat dieses Amt engagiert und vorbildlich ausgeführt und ist weiterhin aktiv als Fachberater und Ausschussmitglied. In all den Jahren wurde Bruno Kling immer tatkräftig von seiner Ehefrau Melitta unterstützt. Vorstand Herbert Reuter überreichte Bruno Kling einen Geschenkkorb und Melitta Kling einen Blumenstrauß.