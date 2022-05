Gartenfreunde beherbergen Naturkindergarten

Gemeinsam mit den Gartenfreunden Dewangen helfen die Gartenfreunde Fachsenfeld bei der Sommeraktion „Aalen City blüht“ mit. Sie übernehmen auch in diesem jahr einmal mehr den Gießdienst bei der Stadtkirche. Ortsvorsteherin Sabine Kollmann dankte ihnen bei der Hauptversammlung schon jetzt für diesen ehrenamtlichen Einsatz.

Auf dem Festgelände der Fachsenfelder Gartenfreunde wird noch in diesem Jahr ein Naturkindergarten als Interimslösung aufgebaut. Betreiber ist die Stadt Aalen, die Gartenfreunde stellen lediglich das Gelände zur Verfügung. Der Aufenthaltsbereich für die Kinder erhält einen Bauwagen, der Spielplatz wird ertüchtigt und das gesamte Gelände eingezäunt. Das Gelände eignet sich auch deshalb so gut, da rund 30 Parkplätze zur Verfügung stehen. Auch die Pächter begrüßen die Entscheidung, in der Gartenanlage einen Naturkindergarten zu betreiben.

Das Vereinsheim wird immer beliebter. Nicht nur der Ausblick, sondern auch die überdachte Pergola mit Biergarnituren und Blumenschmuck steigern die Buchungszahlen. Die Verantwortung für die Vermietungen des Vereinsheims liegt seit kurzem bei Monika Schmid.

Der Obmann der Pächter, Paul Abele, berichtete von einem sehr guten Verhältnis zwischen den Pächtern und dem Verein. Auch das Verhältnis unter den überwiegend jungen Pächtern sei hervorragend. Der Verein hat in den letzten beiden Jahren drei neue Parzellen mit Wasser- und Stromanschluss hergerichtet. Insgesamt verfügt der Verein nun über 13 Parzellen. Allerdings bestehe nun keine Möglichkeit mehr, weitere Parzellen zur Verfügung zu stellen.

Fachberater Walter Steinemann sagte, 2021 hätten viele Kurse und Angebote ausfallen müssen. In diesem Jahr ist laut dem Vereinsvorsitzenden Johannes Schmid vorgesehen, das Vereinsheim zu streichen. Ebenso solle nun endlich der Bau des Wildbienenhauses in Angriff genommen werden.

Bei den Wahlen stellte sich Johannes Schmid zur Wiederwahl, die einstimmig erfolgte. Ebenso wurde Eugen Maier als Kassierer bestätigt.

Die Ehrung der langjährigen Mitglieder nahmen Vorsitzender Johannes Schmid, sein Stellvertreter Nicolai Gschwind und der Vorsitzende des Bezirksverbands, Martin Strauß vor. Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Rosemarie Becker, Karl-Heinz Hasenberger, Elke Hirsch, Heide Hümer, Heide Leis, Edwin Morcinietz und Maria Schmid; für 40-jährige Mitgliedschaft Wilfried Bandholz, Albert Benkelmann, Karl Brenner, Friedrich Glock und Karl Schuberth; für 50-jährige Mitgliedschaft Wolfgang Alender, Inge Aufrecht, Emil Benkelmann, Erich Brenner, Babette Hauff, Karl Kümmel und Elisabeth Leis. Sie wurden zugleich zu Ehrenmitgliedern ernannt.´