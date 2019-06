Vor Kurzem ist in der Landessportschule Ruit bei Stuttgart die 34. Trainerschulung im Gardetanz des Landesverbandes Württembergischer Karnevalvereine abgehalten worden. Mit dabei waren drei Trainerinnen der DJK-SG Wasseralfingen.

Die Trainerinnen Angelika Augustin, Elisa Mayer und Jasmin Wörz aus Wasseralfingen belegten die Kurse Marschtanz I (Schrittvielfalt), Marschtanz II (Schwierigkeiten), Solisten und Showtanz. Zum Solistenkurs am Samstag waren extra die beiden Jugendmariechen Emma Scholz und Lara Wolter, sowie das Juniorenmariechen Pia Volk angereist, um gemeinsam mit ihren Trainerinnen unter Anleitung an der Akrobatik zu trainieren. Dozenten dieses Kurses waren der mehrfache deutsche Meister und amtierende deutsche Vizemeister im Paartanz Nico Bonn, die Deutsche Meisterin Lea Höhn, sowie Michelle Zerrahn und ihre Vereinskollegin Martina Salomon vertreten. Auch Erfolgstrainer Florian Zink hat mit den Trainerinnen der DJK an den Schwierigkeiten in einem Marschtanz intensiv gearbeitet.