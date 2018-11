Garage brennt: 40-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert

In der Garage eines Einfamilienhauses in der Straße „An der Eiche“ ist am Mittwoch gegen Mittag ein Feuer ausgebrochen. Die 40-jährige Bewohnerin, die sich zu diesem Zeitpunkt als einzige in dem Haus aufhielt, wurde auf den Brand aufmerksam und versuchte diesen zu löschen. Dabei zog sie sich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde mit einem Rettungswagen zur Versorgung in das Krankenhaus eingeliefert. Ansonsten wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr, welche mit insgesamt 27 Kräften und 6 Fahrzeuge aus den Abteilungen Aalen, Unterkochen und Wasseralfingen/Hofen angerückt war, konnte den Brand schnell löschen, sodass sich dieser bis auf den Rauch nicht auf den Wohnbereich des Hauses ausbreiten konnte.

Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen- und einer Notarztbesatzung vor Ort. Der Sachschaden wird auf zumindest einige tausend Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen.