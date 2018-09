Ganz vorne landen Mezger und Fuchs

Ellenberg (an) - Nach der erfolgreichen Premiere 2017 hat der Tennis-Club Ellenberg auch dieses Jahr wieder eine Vereinsmeisterschaft für Aktive, Passive, Senioren und Frauen ausgerichtet.

Durch die positive Resonanz mit 37 Anmeldungen, starteten die Vereinsmeisterschaften mit der Gruppenauslosung und einem Showmatch zweier höherklassigen Tennisspieler (Fabian Ziegelbauer - Max Bartelt). Im Zeitraum von sieben Wochen wurden im Modus „Jeder gegen Jeden“ die jeweiligen Gruppenspiele ausgespielt. Hervorzuheben war die enorme Zuschauerresonanz während und nach den Spielen. Am 15. September fanden dann beim sogenannten „Finaltag“ der Vereinsmeisterschaften spannende und hochklassige Spiele statt.

Bei idealem Tenniswetter wurden am Vormittag die Platzierungsspiele und gegen Mittag die Halbfinals der Aktiven und Passiven durchgeführt. In den Finalspielen am Abend sahen die vielen Zuschauer dann spektakuläres Tennis, in denen sich Martin Fuchs gegen Fabian Knecht bei den Aktiven und Markus Brenner gegen Lukas Röhrle bei den Passiven zu den Siegern krönten. Bei den Senioren setzte sich im Finale Rainer Knecht gegen Peter Weiß durch und bei den Frauen siegte Tina Mezger. Nach der von Vorstand Max Fuchs und Sportwart Magnus Knecht durchgeführten Siegerehrung mit Pokalübergabe und Preisverleihung wurde die gelungene Veranstaltung bei gemütlichem Beisammensein bis spät in die Nacht abgerundet.

Das große Zuschauerinteresse bei den Gruppenspielen wurde am Finaltag nahtlos fortgeführt und es gab von den Zuschauern und Spielern ausschließlich positive Rückmeldungen. Dadurch steht auch einer Wiederholung für das Jahr 2019 nichts im Wege.

Platzierungen Aktive:

1. Martin Fuchs, 2. Fabian Knecht, 3. Marc Rosemann, 4. Denis Dörrer, 5. Michael Watzl, 6. Patrick Lechner, 7. Fabian Weiß, 8. Bernd Rief, 9. Rainer Hald, 10. Jochen Dörrer

Platzierungen Passive: 1. Markus Brenner, 2. Lukas Röhrle, 3. Timo Gentner, 4. Dominik Ohr und Benjamin Hieber, 6. Steffen Ott, 7. Florian Rettenmeier, 8. Jochen Fuchs, 9. Gerald Lutz, 10. Stefan Weiß, 11. Marius Mezger, 12. Dominik Weiß, 13. André Rettenmeier, 14. Jonas Weiß, 15. Jens Dörrer

Platzierungen Frauen: 1. Tina Mezger, 2. Gerlinde Merz, 3. Jasmin Ott, 4. Chrissi Dörrer, 5. Nadine Watzl

Platzierungen Senioren: 1. Rainer Knecht. 2. Peter Weiß, 3. Martin Arbter, 4. Ludwig Ehrler, 5. Pius Ehrler, 6. Leo Weiß