Ganz unterschiedliche Blicke zurück in die Vergangenheit

Bei einer literarischen Matinee in der Stadthalle haben am Sonntag der Träger des Schubart-Literaturpreises Daniel Kehlmann, und die Trägerin des Förderpreises Nora Krug aus ihren Büchern „Tyll“ und „Heimat“ vorgelesen. Die 450 Zuhörer erlebten einen spannenden Einblick in die Inhalte der beiden Werke.

Beide Autoren leben in New York, doch sie haben sich erst jetzt in Aalen kennenglernt, betonte Oberbürgermeister Thilo Rentschler bei der Begrüßung. Kehlmanns Roman „Tyll“ spielt im 30-Jährigen Krieg. Die Hauptfigur Tyll Uhlenspiegel bewegt sich in der Welt der Gewalt, des Hungers und der Seuchen. Kehlmann las in Aalen das erste Kapitel mit dem Titel „Schuhe“. Darin hält Tyll den Leuten den Spiegel vor über ihre Unzulänglichkeiten und ihre Bereitschaft zu Gewalt. Er sagt zu der zwölfjährigen Martha: „Was Besseres als den Tod findest du überall.“ In der Stadt fordert Tyll die Leute auf, ihren rechten Schuh auszuziehen. Tatsächlich tun dies alle, außer Martha. Es entsteht ein Streit, aber uch ein Heidenspaß. „Ihr Deppen und Narren, zieht eure Schuhe wieder an“ verkündet Tyll und abermals kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen, es gibt sogar Verletzte, für Tyll der Beweis für die Dummheit der Leute.

Ein Jahr später bricht dann der Krieg über die Stadt herein, der Pfarrer stirbt in seiner Kirche, die Männer sterben, als sie ihre Frauen beschützen wollen. Nur ein Liebespaar, das sich im Wald vergnügt, überlebt. Kehlmann setzt seine Hauptfigur mit allen Facetten der Sprache in Szene, seine Formulierkunst überzeugt auf der ganzen Linie.

Mit „Heimat – ein deutsches Familienalbum“ hat Nora Krug ein ganz besonderes Buch geschaffen. Die Autorin hat es mit Bildern und Karikaturen reich illustriert. In Aalen las sie das Kapitel „Giftpilze“, eine Episode, die sich um einen Onkel dreht, der sich in der Zeit des Nationalsozialmus ganz der Hitler-Ideologie verschrieben hat. In alten Familienerinnerungen finden sich Dokumente, die bezeugen, dass für den Onkel Juden Giftpilze sind, die ein ganzes Volk töten können. Auf einer Reise nach Italien entdeckt Krug zusammen mit ihrem Vater auf einem Soldatenfriedhof das Grab des Onkels. Das löst zwiespältige Gefühle aus, sie sieht ihren Onkel zum ersten Mal als Mensch. Nora Krug beschreibt in „Heimat“ sensibel eine Gefühlswelt, die von der deutschen Geschichte und Verantwortung geprägt ist.

Sowohl „Tyll“ als auch „Heimat“ sind sehr lesenswerte Bücher. Beide Autoren bekamen von den Zuhörern in der Aalener Stadthalle reichlich Applaus.