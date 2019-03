Ganz ohne Müll einkaufen

Der Zwischenfall rund um eine Ryanair-Maschine vom Typ Boeing 737-800 (Flugnummer FR 7481) am Sonntagabend am Flughafen in Memmingen ist auf eine Cockpitwarnleuchte zurückzuführen. Das teilte die Fluggesellschaft auf Anfrage von schwäbische.de mit.

Demnach habe die Besatzung des Fluges von Faro nach Memmingen die Flugverkehrskontrolle vorschriftsgemäß kontaktiert, nachdem die Warnleuchte aufflackerte und so auf ein mögliches technisches Problem hinwies.