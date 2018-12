Ganz oben: Laffont, Thum und Gegenheimer

Die Mountainbiker des Aalener Teams „Rose-Bikes“ krönen eine starke Saison mit einem Dreifachsieg beim letzten Rennen der Saison. In Dubai siegte erneut der Franzose und Gesamtführende Rémi Laffont vor Teamkollege Steffen Thum (GER34). Mit Simon Gegenheimer (GER/30) überquerte nur 1:30 Minuten danach der dritte Teamkollege die Ziellinie der Arabia Epic Serie.

Es war keine kurze Saison, bereits im Februar standen Thum, Laffont und Gegenheimer in Valencia an der Startlinie. Über zehn Weltcuprennen, Etappenfahrten, Weltmeisterschaften von Marathon bis Sprint standen auf dem Jahresplan der Mountainbikeprofis, doch sie scheinen unermüdlich zu sein. Nur eine Woche vor Weihnachten schlugen sie erneut zu, im Dreierpack bei der Arabian Epic Series in Dubai. Es sollten, im knapp eine Autostunde von Dubai entfernten Fujairah, 100 Kilometer absolviert werden. Der Knackpunkt beim vierten Marathon der Arabian Epic Series waren zwei jeweils 600 Höhenmeter lange Anstiege, optimales Terrain für die Kletterer Thum und Laffont. „Steffen und ich wussten wir können abwarten, denn am Berg sollten wir die Stärksten sein“, so der aktuell Gesamtführende der Serie Rémi Laffont. Und es kam wie erwartet, Thum und Laffont minimierten die Spitzengruppe bereits am ersten Anstieg auf nur noch fünf Fahrer.

Am zweiten langen Anstieg sollte es dann soweit sein und kein weiterer Sportler konnte der Attacke der beiden Fahrern des deutschen Racingteams mehr folgen. Am Gipfel hatten sie bereits zwei Minuten Vorsprung, den die erprobten Marathonspezialisten sich nicht mehr nehmen ließen.

Gegenheimer lässt abreisen

Gegenheimer musste am Anstieg zwar abreisen lassen, konnte jedoch nach vier Stunden Rennzeit noch Platz drei ins Ziel retten.

„Müdigkeit zum Jahresende scheint bei uns nicht zu existieren, wir sind allesamt motivierter als je zu vor“, so Steffen Thum und er fährt fort mit den lobenden Worten: „Wir haben in den vergangenen Monaten viel investiert und gearbeitet, damit 2019 ein großartiges Jahr wird. Sportlich wie auch im gesamten Erscheinungsbild unseres Teams. Ich bin sehr froh solche Teamkollegen und Freunde wie Simon und Rémi an meiner Seite zu haben. In schwierigen Zeiten, genauso wie an solchen Tagen, an denen wir allesamt gemeinsam auf dem Podium stehen“, so Teamkapitän Thum.