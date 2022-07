Gammertingen Nummer zu groß für Aalen

Nichts zu holen hat es für das Schülerteam der Aalen Strikers am vergangenen Samstag auf heimischem Terrain im Sportzentrum im Rohrwang gegen den Nachwuchs der Gammertingen Royals gegeben.

Im ersten Spiel wachten die Strikers erst im letzten Spielabschnitt auf und konnten noch drei Läufer zurück auf die Ausgangsbase bringen, Endergebnis 3:16 für die Royals. Sehr viel ausgeglichener verlief nach einer halbstündigen Pause dann das zweite Spiel des Tages. Bis zum Ende des zweiten Innings hielt Aalen gut mit, beim Stande von 3:5 für Gammertingen war noch alles offen. Erst danach konnten die deutlich erfahreneren Gäste davonziehen und auch dieses Spiel mit 15:4 für sich entscheiden.

Die zwei Niederlagen sind aber kein Beinbruch für die Baseballer der Aalener Sportallianz. Es war schon vor Saisonbeginn klar, dass die jungen Strikers in ihrer ersten Saison vor allem Erfahrung sammeln werden. Diese gilt es nun im Training und in den restlichen Spielen umzusetzen, um bald den ersten Sieg feiern zu dürfen. An diesem Sonntag bestreitet das U 8-Team der Strikers sein erstes Tee-Ball-Turnier. In Ulm treffen sie auf im ersten Spiel um 12:30 Uhr auf den Bundesliganachwuchs der Heidenheim Heideköpfe und nach einer halbstündigen Pause ab 14 Uhr auf Gastgeber Ulm Falcons.