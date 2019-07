Gallego-Show bei Essinger Testspielsieg

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat am vergangenen Wochenende gegen Bezirksligaaufsteiger DJK Schwabsberg-Buch getestet und diesen in einer unterhaltsamen Partie mit 4:0 besiegt. Die Treffer, die erst in der zweiten Halbzeit passieren sollten, erzielten Marc Gallego (2), Jermaine Ibrahim und Fabian Weiß.

Die Schwabsberger zeigten vor allem in der ersten Halbzeit, dass sie nicht nur Sparringspartner für die Essinger sein wollten. Ein erster Warnschuss flog nur knapp drüber (7. Minute).

Offensivaktionen des TSV, die aber zunächst einbrachten, gab es in der Folge durch Kilian Müller (9.), Tamas Herbaly (17., 20.). Der zweite Versuch klatschte an den Posten. In der Folge waren die Essinger dominant, ohne jedoch erfolgreich zu sein, was vor allem am Schwabsberger Torwart lag, der gut drauf war. Den Bann brach in der zweiten Halbzeit schließlich erst ein Foul an Gallego im Strafraum.

Weiß trifft vom Punkt

Den fälligen Strafstoß verwandelte Fabian Weiß zum 1:0 (59.).

Kurz darauf erhöhte der TSV: nach einer scharfen Hereingabe von Jermaine Ibrahim erhöhte Gallego auf 2:0 (63.). Eine schöne Kombination zwischen Ibrahim und Gallego schloss diesmal Ibrahim zum 3:0 ab (70.). Schwabsberg fand in der Offensive in der zweiten Halbzeit kaum noch statt.

Dafür setzte Gallego sein persönliches i-Tüpfelchen, als er einen Freistoß direkt zum 4:0 für den TSV Essingen in die Maschen zirkelte (79.). Damit war der Mittelfeldspieler in diesem Test an allen vier Treffern beteiligt.