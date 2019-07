Galgenbergfestival: Ein Probenmarathon fürs Vereinsorchester

Das jährliche Konzert des Vereinsorchesters ist längst eine Institution. Bereits seit 13 Jahren tüftelt es gemeinsam an dem beliebten Programmpunkt für das Galgenberg-Festival.

Schon von der Hirschbachstraße aus hört man am Dienstagfrüh Gelächter und Instrumente-Lärm. Die Sommerferien haben begonnen und vor der Waldorfschule stehen keine Schüler, sondern erwachsene Männer mit Kaffeetassen.

Was sie hier machen? Sie studieren innerhalb von drei Tagen etwa 30 gemeinsame Songs ein. Seit Sonntag proben hier lokale Musikergrößen aus Aalen und Umgebung für den Auftritt des Galgenberg-Vereinsorchester am Freitag.

Flex ist zufrieden mit den Proben

Im Treppenhaus kommt Trompetenspiel aus einer Richtung, aus der anderen hört man schon die anleitenden Worte eines Mannes, der gerade erklärt, wie er sich die Begleitung des Backgroundchores wünscht. Die Männerstimme gehört zu „Flex“ Flechsler. Man merkt, dass er eine ganz bestimmte Vorstellung im Kopf hat. Diese versucht er nun mit seinen Kollegen zu teilen und wie das unter Musikern nunmal so ist, verstehen die sich (meistens) ohne viele Worte. Es wird ein erster Versuch gestartet und...es klingt bombastisch! Flex reißt beim Singen energiegeladen die Arme in die Höhe. Er ist sehr zufrieden mit den Proben: „Wenn die Songs einmal durch gespielt sind, weiß man, was noch zu tun ist“. Am Nachmittag ist ein ganzer Durchlauf geplant und der genaue Ablauf des Programms muss noch festgelegt werden.

„Das hier ist etwas ganz besonderes“ sagt Flex

„Das hier ist etwas ganz besonderes“, erzählt Flex draußen. Er hat jetzt Pause. Gelassen zieht er an seiner Zigarette und hält eine Tasse Kaffee in der Hand. „So eine riesige und vielseitige Besetzung hat man nicht so oft“.

Neue Versionen entstehen

Hierdurch eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten und es entstehen Versionen von Songs, die man so noch nie gehört hat, erklärt er. Auch die Abwechslung im Programm ist dem Vereinsorchester sehr wichtig. Jedes Jahr wird dieses sorgfältig gemeinsam ausgeklügelt. Es soll sich nicht wiederholen und immer wieder eine Überraschung für das Publikum sein. Zum Programm daher nur so viel: Es ist für jeden was dabei. Zum mittanzen, mitsingen oder einfach nur genießen. Von Lady Gaga über Nirvana bis hin zu Grateful Dead wird alles gespielt, was Freude bringt.

Das Orchester ist dankbar, dass die Räumlichkeiten der Waldorfschule für die Proben genutzt werden dürfen. In dem großen Saal im ersten Obergeschoss ist genug Platz für die vielen Musiker und ihr Equipment. Zwischen Keyboards, Gitarren, Schlagzeug und einem Haufen Notenständer für die Sänger, Bläser und Streicher schlängeln sich mehrere Dutzend Kabel über den Boden. Es ist heiß. Die Fenster müssen aber während gespielt wird geschlossen bleiben, da es hier ordentlich laut wird. Ausgeholfen wird mit einem Ventilator und einer kleinen mobilen Klimaanlage.

Spaß ist das Wichtigste

Dass die Musiker ihren Spaß bei den Proben haben, steht Ihnen ins Gesicht geschrieben. Der Spaß ist ja auch das Wichtigste an der Sache. Trotzdem sind alle hoch konzentriert und bemüht, am Freitag eine perfekte Show abliefern zu können.

Natürlich muss in dem kreativen Chaos auch mal kurz eine Ansage gemacht werden. Um sich Gehör zu verschaffen schlägt Flex ein paar Mal kurz auf die Kuhglocke die neben den Congas befestigt ist. Nachdem alle wieder aufmerksam sind, kann Sonja Felkel ihren Song „Hit the Road Jack“ anleiten. Sie hat gute Laune und springt auf und ab. Sie will loslegen, aber es muss noch kurz geklärt werden, wie lange die Bläser zu Beginn des Stückes spielen.

31 Musiker sind dabei

Mit dabei sind 31 Musiker, die sich gegenseitig inspirieren, unterstützen und zum Lachen bringen. Die musikalische Leitung liegt seit dem Beginn des Vereinsorchesters 2003 bei Matthias „Mädde“ Kehrle, der sonst mit unterschiedlichen Formationen auf der Bühne steht. Alle „Aalen-All-Stars“ aufzuführen würde vermutlich den Rahmen sprengen, doch jeder Einzelne ist hier wichtig.

Fast die ganze „Café Dannemann Hausband“ ist mit von der Partie mit Eddy Cichosz, Bernd Weingart, Matthias Kehrle, Axel Nagel und Norbert Botschek. Markus Beyeler und Thomas Wödl beschäftigen sich sonst mit der Rock- und Blues-Formation „Homebelly Groove“. Gemeinsam mit Flex spielt Marcell Hafner bei Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle und auch hier im Vereinsorchester. Andi Beuge und Christian Tatsek spielen gemeinsam bei „Honky Phonq“. Und das um nur ein paar zu nennen.