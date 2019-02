Galgenberg-Festival startet in den Vorverkauf

Ab Freitag, 1. März, startet das Aalener Galgenberg-Festival 2019 in den Vorverkauf.

Am Freitag, 2. August, spielt das Galgenberg-Vereinsorchester „Aalen-All-Star-Band“, am Samstag, 3. August, stehen Riders Connection, Good Men Gone Bad und Los Lobos (Foto) aus Los Angeles auf der Bühne auf dem ehemaligen Gaskesselgelände.

Karten (Freitag 19 Euro, Samstag 33 Euro, Kombi 48 Euro, jeweils zuzüglich Gebühren) gibt es bei der Tourist-Info Aalen (Telefon 07361 / 522358), im Café Wunderlich (Rittergasse), bei MusikA Aalen (Telefon 07361 / 55810) und beim RMS Reisebüro (Telefon 07361 / 999500). Kunden der Stadtwerke Aalen erhalten ermäßigte Karten im Kundeninformationszentrum KIZ. Außerdem gibt’s Karten online unter www.xaver.de und bei www.reservix.de.

Weitere Infos zum Festival: www.galgenberg-festival.de Foto: Los Lobos