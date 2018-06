Galgenberg-Festival fühlt sich bestens

Die Kultshow „SWR1 Pop & Poesie in Concert“ gibt es – mit wechselnden Programmen – seit fast zehn Jahren. Nun kommt sie mit ihrem aktuellen Programm „Feelin’ Alright“ am Samstag, 4. August, auf das ehemalige Gaskessel-Gelände zum 17. Galgenberg-Festival in Aalen.

Nicht ohne Grund reisen Fans der Kultreihe „SWR1 Pop & Poesie in Concert“ oft Hunderte von Kilometern, um die einzigartige Inszenierung der größten Hits aus Pop- und Rockgeschichte erleben zu können. Der besondere Reiz der Konzerte besteht nicht nur darin, seine Lieblingssongs Wort für Wort zu verstehen, sondern vor allem in der einzigartigen Inszenierung der Bühnenshow: Die intensiven Stimmen der Profi-Sprecher, die Licht- und Soundeffekte und die individuellen Interpretationen der Musiker lassen eine Atmosphäre entstehen, die Moderator Matthias Holtmann als „intim, stimmungsvoll, emotional und höchst unterhaltsam“ bezeichnet.

Tatsächlich stecken hinter vielen Songtexten poetische und lyrische Kleinode, spannende Geschichten oder schlicht witzige Erzählungen, die auf ihre Entdeckung warten. SWR1 Baden-Württemberg sucht diese Perlen der Popmusik, nimmt sich ihrer seit Jahren in der Reihe „SWR1 Pop & Poesie“ an und hat bis heute fast 200 der größten Hits aller Zeiten übersetzt.

Das aktuelle Programm der Produktion heißt schlicht und ergreifend „Feelin’ Alright“ und passt deshalb wunderbar ins Konzept des Galgenberg-Festivals, das sich diese Art der Herangehensweise von jeher zur Maxime gemacht hat. Die Macher des Galgenberg-Festivals um den Vorsitzenden Michael „Flex“ Flechsler fühlen sich von je her bestens, wenn auf der Bühne gute Musik geboten wird. Holtmann: „Feelin‘ Alright – das ist meine aktuelle Statusmeldung, und ich hoffe, dass das lange so bleibt“, so Holtmann. „Ich fühle mich zurzeit einfach gut, und dieses Lebensgefühl soll die neue Show rüberbringen.“

Mit Songs wie „Purple Rain“ von Prince, „Satisfaction“ von den Stones, Robbie Williams mit „Feel“ und Queen mit „Don’t stop me now“, ist „Feelin‘ Alright“ nicht nur Holtmanns persönlichste Show, sondern auch eine Hommage an die großen Stars der Musikwelt.

Übersetzungen werden gleich mitgeliefert

Neun Musiker und Schauspieler entführen die Zuschauer über zwei Stunden in die Welt von Popmusik und Poesie. Ausgewählte Songs werden in der Originalsprache gesungen. Die deutschen Übersetzungen werden durch die Schauspieler in die Inszenierung eingewoben.

Durch die Show führt SWR1-Moderator Matthias Holtmann, der aber neben seiner Moderation in ganz verschiedene Rollen schlüpfen muss – ebenso wie alle anderen Künstler: Jedes Ensemblemitglied musiziert, singt, schauspielert und tanzt, so dass nicht nur die Ohren, sondern auch die Augen der Besucher verwöhnt werden.

Besetzung: Matthias Holtmann (Moderator), Simone von Racknitz-Luick, Jochen Stöckle (Schauspieler), Britta Medeiros, Alexander Kraus, Peter Grabinger, Patrick Schwefel, Michael Endersby, Klaus-Peter Schöpfer, Carl-Michael Grabinger (Musiker).

Aalens All-Star-Band „Das Vereinsorchester“ wird am Freitag, 3. August, vorlegen. Denn was „Feelin’ Alright“ bedeutet, das wissen die gut 30 Musiker rund um Matthias Kehrle schon lange. Am Programm wird schon fleißig getüftelt. Vorgruppe ist die Vereins-Jugendabteilung, der „Gallow Mountain Express“.