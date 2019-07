Galgenberg-Festival: Barrierefrei und familienfreundlich

Seit 20 Jahren gibt es das Galgenberg-Festival. Bei der 19. Ausgabe am Wochenende steht am Freitagabend das Galgenberg-Vereinsorchester auf Aalens Open-Air-Bühne am Alten Gaskessel gleich hinter dem Bahnhof. Am Samstag stehen Riders Connection aus Berlin, Good Men Gone Bad aus Stuttgart und Los Lobos aus Los Angeles auf dem Plan. Beginn ist an beiden Tagen um 19.30 Uhr, Einlass 18 Uhr.

Bevor die 31-köpfige Band im Wechsel mit sämtlichen Instrumenten und Musikern ihr dreieinhalbstündiges Programm beginnen werden, wird sich die Nachwuchsband Feuer, Wasser, Sturm vom Aalener Bandcamp mit Funky Musik präsentieren.

Seit Sonntag proben die Musiker in der Waldorfschule in Aalen. Gute Stimmung und ein abwechslungsreiches Musikprogramm sind garantiert.

Mit der amerikanischen Band Los Lobos, die Einflüsse aus Rock’n’Roll, Folk, Blues und Soul zu einem aufregenden Mix verbindet und Spannendes entstehen lässt, wird es am Samstagabend international. Die Musiker von Good Men Gone Bad, die übrigens mit Thomas D und Musikern von Fanta4 gemeinsame Live-Auftritte hatten, sind in Stuttgart eine echte Konstante in der Musikszene. Aus Berlin reisen die Straßenmusiker Riders Connection an und werden mit Reggae-Grooves und Singer/ Songwriter-Musik den Abend beginnen.

An beiden Abenden gibt es die traditionelle DJ-Party im alten Backsteinhaus. Wie immer stehen die fleißigen Vereinsmitglieder und -freunde hinter den Verpflegungsständen. Mit Bruscetta, Grillwürsten, Steak und Flammkuchen bietet der Verein, neben Getränken, eine gute und regionale Auswahl an. Die Pfandspenden möchten die Kulturfreunde der Aktion Drachenkinder von Radio7 übergeben, welche Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen unterstützt.

Fahrräder und Parken

Wer mit dem Fahrrad kommt, kann dieses am Lokschuppen bei der Druckerei Opferkuch gegenüber vom Festivalgelände abstellen. In den Parkhäusern am Bahnhof und am Schlachthof darf kostenfrei geparkt werden. Der Chipcoin wird an der Abendkasse entwertet. Der veranstaltende Verein Kulturfreunde Galgenberg bittet darum, keine Einfahrten und private Parkplätze zuzuparken.

Auf dem Festivalgelände stehen über 30 Toiletten für die Besucher bereit. Auch für Rollstuhlfahrer wird es zusätzliche Toiletten geben. Generell ist das Festivalgelände komplett barrierefrei und bietet genügend Plätze für gehandicapte Menschen und ihre Begleitungen. Gehörschutz liegt an der Abendkasse sowie an der Sonderkasse für reservierte und zurückgelegte Karten aus.

Das Wetter soll optimal für ein Open-Air-Festival werden – sonnig und warm, nicht zu heiß.