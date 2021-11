Galerie Zaiß: Joas-Ausstellung endet

Noch am Donnerstag, 11., Freitag, 12., und Sonntag, 14. November, jeweils von 14 bis 18 Uhr sind die Acrylglas-Objekte vonKlaus Joas in der Galerie Zaiß in der Aalener Langertstraße zu bewundern. Die am 17. Oktober eröffnete Ausstellung endet am 14. November. Joas lebt und arbeitet in Aalen und setzt sich seit Jahren mit dem Thema Licht auseinander. Alle Arbeiten sind der konkreten Kunst zuzuordnen. Es gilt die 3G-Regel. Infos: Galerie Zaiß, Langertstrasse 44, 73431 Aalen, Telefon 07361 / 32990, E-Mail info@galerie-zaiss.de oder unter www.galerie-zaiss.de