Gala bringt Emotion auf die Bühne

Der Musicalkomponist Andrew Lloyd Webber versteht es wie kein anderer, mit Melodienreichtum die umfangreiche Fülle tiefster Emotionen zu erreichen. Am Donnerstag, 27. Dezember, präsentieren Solisten, Tänzer und ein Orchester um 20 Uhr in Aalen in der Stadthalle bei der „Andrew Lloyd Webber“-Gala die schönsten Ausschnitte aus seinen großen Erfolgen.

Andrew Lloyd Webber hat in jedem seiner international erfolgreichen Musicals große Charaktere geschaffen und ihnen mit seiner Musik Stimme und Seele eingehaucht. Wenn Evita „Don’t cry for me, Argentina“ singt, ziehen die Zuschauer reihenweise diskret ihre Taschentücher aus dem Jackenärmel, um ihre Tränen zu trocknen. Wenn das Phantom mit seiner gewaltigen Stimme Christine in seinen Bann zieht, zittert das Publikum mit und hofft inständig, Raoul möge sie rechtzeitig befreien. In „Cats“ singt die von allen ausgestoßene Grizabella um ihr Leben, um in den Olymp des Katzenhimmels emporzusteigen.

Die große „Andrew Lloyd Webber“-Gala vereint all diese Emotionen und Gefühle zu einer Show und macht sie zu ihrem Leitfaden. Unterstützt werden die Interpreten von aufwendigen Projektionen auf transparente Gaze-Vorhänge, rasanten Video-Kamerafahrten in die Tiefen der Pariser Oper, durch die Straßen Buenos Aires oder Schutthalden der Katzenwelt und eine orgiastische Lightshow.

Choreografin Jeanette Damant

Die aus Australien stammende und in Paris lebende Choreografin Jeanette Damant entwirft die Choreografie, die mit der Regie von Jochen Sautter, der ebenfalls in Paris lebt und arbeitet, geschickt abgestimmt ist. Das spektakuläre Video-Mapping und Lichtdesign von Daniel Stryjecki gibt der Show eine einzigartige Note und lässt faszinierende Bilder entstehen.